Antonio Scurati censurato? Il testo che avrebbe dovuto leggere a Che Sarà

La notizia televisiva del giorno ci porta ancora una volta in Rai, quella Rai che questa settimana, tra l’addio di Amadeus, la sospensione di Forte e Chiara e le polemiche per la puntata di Porta a Porta con sette uomini a parlare di aborto, ha avuto non pochi problemi. Oggi, invece, tocca alla presunta censura di Antonio Scurati a Che sarà.

Cosa è successo? Lo scrittore era stato annunciato nel comunicato stampa diramato dalla Rai tra gli ospiti della puntata di questa sera, sabato 20 aprile 2024, del programma in access prime time di Raitre condotto da Serena Bortone.

Proprio la giornalista, sabato mattina, ha però pubblicato un post sui social annunciato che la sua ospitata era stata annullata, a sua insaputa:

“Ho appreso ieri sera, con sgomento, e per puro caso, che il contratto di Scurati era stato annullato. Non sono riuscita ad ottenere spiegazioni plausibili. Ma devo prima di tutto a Scurati, con cui ovviamente ho appena parlato al telefono, e a voi telespettatori la spiegazione del perché stasera non vedranno lo scrittore in onda sul mio programma su Raitre. Il problema è che questa spiegazione non sono riuscita a ottenerla nemmeno io”.

Subito la parola “censura” ha fatto il giro del web. Secondo alcune fonti riportate dal Corriere della Sera, lo scrittore avrebbe dovuto leggere un monologo sul 25 aprile, Festa della Liberazione. Secondo i dirigenti Rai, però, questo testo sarebbe stato troppo schierato durante un momento di campagna elettorale. Scurati avrebbe ricevuto la proposta di esibirsi con quel monologo ma a titolo gratuito, cosa che avrebbe rifiutato.

In mattinata è uscita anche una nota del direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini:

“Nessuna censura. La partecipazione dello scrittore Antonio Scurati alla trasmissione Che sarà, non è mai stata messa in discussione, come dimostrano i comunicati stampa e gli elenchi ospiti ad uso interno. Credo sia opportuno non confondere aspetti editoriali con quelli di natura economica e contrattuale, sui quali sono in corso accertamenti a causa di cifre più elevate di quelle previste e altri aspetti promozionali da chiarire connessi al rapporto tra lo scrittore e altri editori concorrenti. Al di là di queste mere questioni burocratiche, la possibilità per Scurati di venire in trasmissione non è mai stata messa in discussione. Nessuna censura.”

Sarà stata veramente una questione di soldi e contratti o c’è dell’altro? Intanto, la politica ne ha approfittato per cavalcare il caso. Il Pd parla di “censura”, mentre il Movimento 5 Stelle chiede chiarimenti. Anche Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, ha detto la sua:

“Dalla direzione approfondimenti che ha buttato oltre sei milioni euro su un progetto fallimentare come Avanti Popolo e ha tagliato le repliche di Report che invece sono a costo zero, le motivazioni economiche per escludere Scurati sono chiaramente delle scuse per nascondere la verità che è una sola: si voleva silenziare Scurati e il suo monologo sul 25 Aprile. Altre narrazioni sono solo dei diversivi per nascondere un sistema di controllo asfissiante che sta danneggiando la Rai, i suoi dipendenti e tutti i cittadini”.

Il caso, ormai, è scoppiato: per la Rai l’ennesima gatta da pelare, in un momento in cui la tv di Stato sta affrontando non poche polemiche, sia sul fronte degli ascolti che di alcune decisioni prese.

Il testo che avrebbe dovuto leggere Antonio Scurati a Che Sarà

Il testo che avrebbe dovuto leggere Antonio Scurati a Che Sarà