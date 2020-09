Antonio Catalani: Ballando 26 settembre 2020 (video e gallery)

La seconda puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 26 settembre, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dall’artista e sportivo Antonio Catalani, conosciuto come Holaf, e dalla ballerina Tove Villfor, new entry del programma. La coppia ha ballato una coreografia di Tango sulle note di Sere Nere di Tiziano Ferro.

Antonio Catalani: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Anche questa volta i due hanno mostrato di non essere granché in sintonia. Difficile presentare un tango alla seconda puntata, ma si poteva fare assolutamente meglio, con meno impaccio e un pizzico di “passione” in più. Il voto totale della coppia è stato di soli 16 punti.

A voi il video dell’esibizione di Antonio Catalani e Tove Villfor di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.

Video Antonio Catalani Holaf – Tango 26 settembre 2020 IN ARRIVO

"Fin da quando ero bambino mi porto una sensibilità dentro che molto spesso nascondo. Quando dipingo mi lascio trasportare, qui è diverso però." 🖌 #AntonioCatalani @tove_villfor #BallandoConLeStelle @milly_carlucci pic.twitter.com/d6w70MpuGI — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 26, 2020