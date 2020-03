Antonino Chef Academy su Tv8, il vincitore

L’11 marzo 2020, su Tv8, parte Antonino Chef Academy, un nuovo programma che in realtà i telespettatori di Sky Uno hanno già potuto vedere l’autunno scorso. Per i telespettatori della tv free, invece, è una novità, che vede come protagonista lo chef Antonino Cannavacciuolo.

Sarà lui, nei doppi panni di maestro e giudice, a tenere un vero e proprio corso di cucina a dieci giovani cuochi. Il premio in palio è un prestigioso posto nella cucina di Villa Crespi, il ristorante stellato di proprietà di Cannavacciuolo che si trova sul lago di Como.

Le sei puntate prevedono così una prima parte in cui i concorrenti seguono le lezioni dello chef, mentre successivamente affrontano delle prove che vedranno, puntata dopo puntata, l’eliminazione dei peggiori. Nella finale ne rimarranno solo in quattro.

Antonino Chef Academy, i concorrenti

I concorrenti del programma sono dieci, sebbene nella quarta puntata ne entri uno che va così ad aggiungersi a quelli che il pubblico già conosceva:

Marina Giubilato, 21 anni, Mazara del Vallo;

Angelo Milone, 19 anni, Marsala;

Nicole Bartolini, 22 anni, Faenza;

Elisa Truffelli, 19 anni, Parma;

Andrea Russo, 20 anni, Sassari;

Francesco Petito, 22 anni, San Cipriano d’Aversa;

Andrea Silvestro, 22 anni, Monza;

Federico Liu, 19 anni, Trieste;

Davide Marzullo, 23 anni, Saronno;

Pietro Sparesotto, 23 anni, Misano Adriatico;

Tommaso Bonseri, 21 anni, Bormio (dalla quarta puntata).

Antonino Chef Academy, il vincitore

Essendo già andato in onda, è possibile conoscere il nome di chi ha vinto Antonino Chef Academy.

-Attenzione: spoiler!-

A vincere il programma è stato Davide Marzullo, giovane di Uboldo (Varese), che realizza il sogno di entrare a far parte della brigata stellata di Villa Crespi. Il ventitreenne, ex studente dell’Ipc Falcone di Gallarate, si avvicina ai fornelli grazie allo zio, proprietario di un ristorante. Da quel momento coltiva con ardore la sua passione per la cucina.

Al secondo posto è arrivata Nicole Bartolini, al terzo Federico Liu, al quarto Francesco Petito. Sono loro quattro ad arrivare in finale ed a contendersi il titolo di vincitore.