Anticipazioni Le Iene Show del 23 aprile 2024: inviati, temi, ospiti e scaletta

Questa sera, martedì 23 aprile 2024, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show. Vediamo inviati, temi e scaletta della serata condotta da Veronica Gentili e Max Angioni.

Le Iene Show – Anticipazioni 23 aprile

Nina Palmieri torna ad affrontare un tema delicato e di grande attualità: l’incongruenza di genere. L’inviata incontrerà alcune persone che combattono ogni giorno per vivere la propria identità di genere, diversa da quella assegnata alla nascita.

Matteo Viviani si è recato in Colombia per seguire il viaggio di Marco Giovanardi, ex magistrato antimafia, alla scoperta del modello tedesco di legalizzazione della cannabis. Riuscirà Giovanardi a convincersi dei possibili benefici di questa nuova strategia?

Nicolò Baresi, invece, si è concentrato sul mondo dello sport e della musica, intervistando la ginnasta Carlotta Ferlito, il rugbista Maxime Mbandà e la cantante Annalisa.

Caterina De Blasio ha raggiunto la cantante Cristina D’Avena per un faccia a faccia speciale. La D’Avena dovrà rispondere ai “mean tweets”, i tweet ironici e pungenti scritti dagli utenti del web.

Non mancherà il consueto appuntamento con Stefano Corti, che questa volta ha sfidato a ping pong il tennista Jannik Sinner. Sinner, dopo un iniziale rifiuto, ha accettato la sfida: chi avrà avuto la meglio?

Oltre ai protagonisti dei servizi, in studio saranno presenti il regista Riccardo Milani e i comici Tananai e Michela Giraud.

Le Iene in streaming

E’ possibile vedere Le Iene in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere nella sezione “On demand”. A questo link il sito ufficiale del programma.