Anticipazioni Le Iene Show del 21 maggio 2024: inviati, temi, ospiti e scaletta

Questa sera, martedì 21 maggio 2024, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show. Vediamo inviati, temi e scaletta della serata condotta da Veronica Gentili e Max Angioni.

Le Iene Show – Anticipazioni 21 maggio

Focus sul caso Chico Forti

Due servizi esclusivi di Gaston Zama dedicati a Chico Forti, tornato in Italia dopo 24 anni di carcere negli Stati Uniti per l’omicidio di Dale Pike, sempre negato. Il primo servizio ripercorre la vicenda umana e giudiziaria di Forti, dall’arresto nel 1998 all’incontro con i figli e le persone che gli sono vicine. Interviste a magistrati, avvocati, testimoni, politici (incluso l’ex ministro Di Maio) e alla famiglia Forti. Approfondimenti sulla richiesta di rilascio da parte del fratello della vittima e sul movimento per la revisione del processo. Critiche all’accoglienza di Forti da parte della premier Meloni e alla sua etichettatura come “assassino”.

Altri temi

Servizio di Filippo Roma e Francesca Di Stefano sui chioschi della famiglia Tredicine agli Internazionali Bnl d’Italia, con focus sul loro ruolo e su eventuali legami con la criminalità. Ospiti in studio: l’attrice Benedetta Porcaroli, il rapper Il Tre e il coreografo Giuliano Peparini.

Le Iene in streaming

E’ possibile vedere Le Iene in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere nella sezione “On demand”. A questo link il sito ufficiale del programma.