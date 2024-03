Anticipazioni Le Iene Show del 19 marzo 2024: inviati, temi, ospiti e scaletta

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, martedì 19 marzo 2024, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show. Vediamo inviati, temi e scaletta della serata condotta da Veronica Gentili e Max Angioni.

Le Iene Show – Anticipazioni

Ospiti

Rose Villain: la cantautrice italiana, reduce dal successo del brano “Il mio corpo”, si esibirà in studio e presenterà il suo nuovo album.

Fabio Volo: lo scrittore e conduttore radiofonico parlerà del suo ultimo libro “Una vita a due passi dal bar”.

Servizi

Calcioscommesse: un nuovo capitolo dello scandalo che sconvolge il mondo del calcio italiano. Uex arbitro [nome ex arbitro] parlerà per la prima volta, svelando retroscena inquietanti e nomi di personaggi coinvolti.

Sanità: un’inchiesta sulle cliniche private che promettono miracoli per la cura di malattie gravi.

Ambiente: un reportage sull’inquinamento del Mar Mediterraneo, con un focus sulle microplastiche e il loro impatto sulla fauna marina.

Economia: un’analisi della situazione economica italiana, con un focus sulle famiglie in difficoltà e sulle nuove forme di povertà.

