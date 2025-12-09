Anticipazioni Le Iene Show 9 dicembre 2025: caso David Rossi

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 9 dicembre 2025, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata della corrente stagione de Le Iene Show.

Le Iene Show – Anticipazioni

Il caso David Rossi

Il servizio curato da Marco Occhipinti e Roberta Rei introduce l’analisi dell’ingegnere forense Giuseppe Monfreda, esperto nel software per simulazioni fisiche. Attraverso una ricostruzione virtuale personalizzata – modellata sulle precise dimensioni del corpo di Rossi e su un’ambientazione 3D identica al vicolo di Rocca Salimbeni – Monfreda giunge a un verdetto netto: la caduta non si concilia con un’azione volontaria.

Questa simulazione innovativa, eseguita con l’ultima release del programma Virtual Crash, evidenzia traiettorie incompatibili con l’ipotesi di un “lasciarsi precipitare” dalla finestra. Ad esempio, l’impatto dei polsi sul davanzale risulterebbe inevitabile in uno scenario di suicidio, ma tali ferite sono assenti. Allo stesso modo, la traiettoria del corpo, come catturata nelle riprese autentiche, non lambisce mai la parete. Per Monfreda, lo schema più plausibile è differente: Rossi sarebbe stato afferrato e poi scaraventato giù, una dinamica che replica con fedeltà impressionante il filmato della notte del 6 marzo 2013.

L’indagine degli ingegneri getta ombre anche sulle simulazioni ordinate dal Parlamento nel 2022. Gli accertamenti rivelano che il software adottato all’epoca era superato e inadatto a modellare i complessi moti del corpo umano. Inoltre, né il RIS né l’università incaricata dell’esame possedevano una licenza attiva del tool. Un aspetto meramente tecnico, eppure capace di erodere la credibilità scientifica della teoria suicidaria avanzata in quell’occasione. Carolina Orlandi, figlia di Rossi, contemplando la rielaborazione recente, sfoga delusione e un barlume di ottimismo. Evoca il tormento di un nucleo familiare devastato e implora con veemenza che stavolta non si ignorino le evidenze, che – a suo parere – la fisica illustra con limpidezza. L’appello è categorico: istituire un nuovo fascicolo per omicidio, gestito da un’autorità giudiziaria al di fuori di Siena.

Le Iene in streaming

E' possibile vedere Le Iene in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere nella sezione "On demand".