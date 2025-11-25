Anticipazioni Le Iene Show 25 novembre 2025: caso Epstein e la famiglia nel bosco

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 25 novembre 2025, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata della corrente stagione de Le Iene Show. Vediamo inviati, temi e scaletta della serata condotta da Veronica Gentili e Max Angioni.

Le Iene Show – Anticipazioni 25 novembre

Il caso Epstein e i legami con l’Italia

Nuovi dettagli sul giro di Jeffrey Epstein che sfiora il nostro Paese: la Iena Wad analizza la rubrica telefonica del finanziere, con decine di numeri italiani (molti inattivi). Imprenditori confermano incontri negli anni ’90 e primi 2000, spesso organizzati da Ghislaine Maxwell e ambientati soprattutto a Milano. Il capitolo più inquietante: i registri del “Lolita Express” registrano 5-6 voli verso Milano, Roma e Rimini nei primi 2000, con ragazze minorenni non identificate a bordo. E poi una festa a Saint-Tropez nel 2001 con Flavio Briatore, Naomi Campbell, Epstein, Maxwell e Virginia Giuffrè (allora 17enne). Riuscirà il servizio a fare chiarezza su questo intreccio?

La famiglia nel bosco di Palmoli: i figli allontanati

Nina Palmieri torna sul caso della famiglia che viveva in isolamento nei boschi di Palmoli (Chieti): un nuovo dramma, con i tre figli trasferiti in una struttura protetta e sospensione della responsabilità genitoriale.

Nel servizio intervengono il sindaco Giuseppe Rosario Masciulli (che segue la vicenda da anni) e vicini con versioni contrastanti.

Che cosa ci fa innamorare?

Gaetano Pecoraro esplora il mistero dell’innamoramento con l’immunologa Antonella Viola: focus su reazioni chimiche, studi recenti e l’ipotesi che il sistema immunitario influenzi le scelte affettive. Il racconto mescola scienza e aneddoti, con storie di coppie celebri che illustrano l’amore come mix di biologia e imprevedibilità.

Ospiti speciali Pio e Amedeo, che qui hanno mosso i primi passi in TV nel 2012 con “Chiunque può” e proseguito con “Ultras dei Vip” dall’anno dopo. Ora esordiscono alla regia con Oi vita mia (nelle sale dal 27 novembre): una commedia su amicizia, crisi esistenziale e redenzione. Dirigono il loro mito Lino Banfi in un ruolo drammatico inedito, un uomo con Alzheimer.

Le Iene in streaming

E’ possibile vedere Le Iene in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere nella sezione “On demand”. A questo link il sito ufficiale del programma.