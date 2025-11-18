Anticipazioni Le Iene Show 18 novembre 2025: occhio a Filippo Champagne

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 18 novembre 2025, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata della corrente stagione de Le Iene Show. Vediamo inviati, temi e scaletta della serata condotta da Veronica Gentili e Max Angioni.

Le Iene Show – Anticipazioni 18 novembre

Nella nuova puntata di “Le Iene”, un momento clou sarà l’incontro tra Stefano Corti e Filippo Romeo, meglio noto sui social come Filippo Champagne: un volto virale che ha conquistato il web raccontando senza freni la sua esistenza travolgente, tra eccessi notturni e capitomboli personali. Dopo aver edificato un’immagine volutamente esagerata, l’influencer ha virato la sua verve e sfacciataggine verso una sfida politica: la candidatura a sindaco di Milano.

Corti lo raggiunge proprio nel vivo di questa rinascita ambiziosa, che Champagne declama con un entusiasmo da palcoscenico, persuaso di possedere gli strumenti per sconvolgere la metropoli e, magari, l’intero panorama nazionale. Non si fa attendere la stoccata del primo cittadino uscente, Giuseppe Sala, che incassa la provocazione con la tipica pacatezza meneghina: un rimprovero affettuoso sull’uso improprio della fascia tricolore, seguito da un monito schietto, quasi paterno – governare una città come Milano non è un passatempo da influencer.

Lontano dal cemento milanese, un altro servizio catapulta lo spettatore in un’avventura al limite: Nicolò De Devitiis affianca Raz Degan in un’odissea californiana che sfida corpo e psiche, dal deserto abrasivo della Death Valley fino alla cima del Monte Whitney. Non è un reportage qualunque, ma un’immersione in un rito ancestrale che Degan reputa vitale per riconquistare chiarezza mentale: il digiuno assoluto, con solo acqua a sostentare l’organismo per giorni interi. Un metodo spietato per liberarsi dal superfluo, sradicare le tossine e misurarsi con i confini personali, in un paesaggio che amplifica ogni debolezza e ogni epifania.

In studio, a scaldare l’atmosfera, due ospiti freschi di exploit artistici. Il primo è Eddie Brock, pseudonimo del cantante Edoardo Iaschi, che porta il suo tormentone “Non è mica te”: un pezzo già esploso in viralità su Spotify e TikTok, pronto a essere sviscerato tra note e aneddoti. Accanto a lui, l’attore esordiente Justin De Vivo, mattatore nel film “40 secondi” di Vincenzo Alfieri – un’opera cruda e necessaria che ripercorre la tragica vicenda di Willy Monteiro Duarte, il giovane assassinato a colpi di pestaggio il 6 settembre 2020 a Colleferro, trasformando il dolore in un grido contro l’intolleranza.

