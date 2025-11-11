Anticipazioni Le Iene Show 11 novembre 2025: Polonara e Garlasco

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 11 novembre 2025, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata della corrente stagione de Le Iene Show. Vediamo inviati, temi e scaletta della serata condotta da Veronica Gentili e Max Angioni.

Le Iene Show – Anticipazioni 11 novembre

Delitto di Garlasco: nuova testimonianza esclusiva. Nel servizio di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, verrà trasmessa un’ulteriore testimonianza esclusiva sul delitto di Garlasco, in cui Chiara Poggi fu uccisa il 13 agosto 2007. Le dichiarazioni della persona intervistata sembrano confermare quanto già emerso in precedenza dall’inviato della trasmissione e aggiungono nuovi elementi che potrebbero rivelarsi utili per ricostruire quanto accaduto quella mattina.

Achille Polonara: una svolta nella guarigione. Nicolò De Devitiis continua a seguire il percorso di recupero di Achille Polonara. Negli ultimi giorni c’è stata una svolta importante: Achille è stato dimesso dall’ospedale, entrando così in una nuova fase verso la piena ripresa. Per festeggiare, l’inviato ha organizzato una sorpresa speciale: a casa, ad accoglierlo, c’erano i suoi due figli e lo chef Bruno Barbieri, che ha preparato un pranzo di bentornato.

Inoltre tTra gli ospiti in studio ci sarà il cantante Carl Brave.

Le Iene in streaming

E’ possibile vedere Le Iene in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere nella sezione “On demand”. A questo link il sito ufficiale del programma.