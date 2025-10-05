Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Le Iene torna domenica 5 ottobre 2025 con il quarto appuntamento stagionale come sempre ricco di ospiti e inchieste. Vediamo quali.

Lo studio de “Le Iene” accoglie due stelle luminose del nostro panorama musicale: Noemi e Rocco Hunt, uniti dalla collaborazione sul brano “Oh ma”, estratto dalla riedizione dell’album “Ragazzo di giù” di Hunt. Ad animare la serata anche Giorgia Surina, icona della tv e della radio, che torna davanti alle telecamere come ospite speciale.

Tra i servizi imperdibili, l’inchiesta di Gaetano Pecoraro illumina una frontiera medica straordinaria: il trapianto d’utero da donatrice deceduta. Un’innovazione che sta ridefinendo i sogni di maternità, con 24 neonati già venuti al mondo globalmente – due proprio in Italia. “Le Iene” entrano nel cuore dell’operazione all’équipe di Catania, catturando l’emozione di una famiglia che ha finalmente potuto abbracciare il proprio bambino.

Nicolò De Devitiis denuncia un inganno astuto: alcuni tassisti sfruttano vulnerabilità di una popolare app di prenotazione per gonfiare le tariffe, un escamotage tecnicamente legale ma che scarica il peso extra sulle tasche degli utenti. Daniele Bonistalli riaccende i riflettori sul tragico deragliamento ferroviario di Andria e Corato del 2016, che spezzò 23 vite: attraverso testimonianze strazianti e ricostruzioni dettagliate, emerge il ritratto di errori sistemici e omissioni fatali, il peggiore disastro su rotaia della Puglia.

Tocco delicato per il reportage di Roberta Rei, che dà voce alla bufera giudiziaria su Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica della ginnastica ritmica italiana, ora alla sbarra per accuse di abusi su giovani atlete. Per la prima volta dopo l’incriminazione, Maccarani si confessa apertamente davanti alle telecamere. Alessandro Sortino, invece, riapre una ferita aperta da trent’anni: la morte misteriosa della sedicenne Manuela Murgia, rinvenuta senza vita nel canyon di Tuvixeddu a Cagliari. L’inchiesta scava nelle incongruenze dell’unico sospettato, l’ex fidanzato Enrico Astero, e negli ultimi colpi di scena delle indagini.

