Le Iene torna domenica 28 settembre 2025 con il terzo appuntamento stagionale come sempre ricco di ospiti e inchieste. Vediamo quali.

Alessandro De Giuseppe indaga sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, riaprendo sospetti sul processo contro Alberto Stasi dopo l’inchiesta per corruzione sull’ex procuratore di Pavia. Attraverso documenti, testimonianze e nuove ipotesi, si esplora se ci sia stata una volontà di incastrare il giovane.

Alessandro Sortino torna al giallo di Manuela Murgia, la sedicenne trovata morta 30 anni fa nel canyon di Tuvixeddu a Cagliari. Si ripercorrono le contraddizioni nel racconto di Enrico Astero, ex fidanzato e unico indagato, con il supporto di periti, nuove analisi DNA (dimenticate per decenni) e una ricostruzione che ipotizza un rapporto sessuale seguito da fuga e investimento mortale.

Daniele Bonistalli racconta la storia di una paziente oncologica di 40 anni da Ascoli, ricoverata all’ospedale di Torrette (Ancona) per una mastectomia il 22 settembre, rimandata a casa per lo sciopero pro-Gaza dell’anestesista. Il servizio interroga i limiti del diritto di protesta quando in ballo c’è la salute dei pazienti, con almeno altri due interventi saltati e un impatto psicologico devastante sulla donna.

Le Iene in streaming

E’ possibile vedere Le Iene in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere nella sezione “On demand”. A questo link il sito ufficiale del programma.

