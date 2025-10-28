Anticipazioni Le Iene 28 ottobre 2025: ospiti e inchieste

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Le Iene torna martedì 28 ottobre 2025 con un nuovo appuntamento stagionale come sempre ricco di ospiti e inchieste. Da registrare il ritorno del contest interattivo Questa La So. Ogni sessione permette al pubblico da casa di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro, trasformando gli spettatori in protagonisti attivi dello show. Rinnovato con modalità di partecipazione più dinamiche e un ritmo ancora più incalzante, il gioco si conferma uno dei momenti più amati del programma.

E ancora: tre donne del panorama italiano animano il confronto generazionale: Claudia Gerini, attrice versatile che unisce ironia e intensità drammatica. Bianca Guaccero, conduttrice e performer dallo stile poliedrico. Sarah Toscano, giovane cantante tra le voci più promettenti della nuova scena musicale.

I servizi in onda

Cyberstalking e IA: il caso risolto da Veronica Ruggeri. Un’indagine durata oltre un anno e mezzo, condotta con il perito informatico Paolo Dal Checco, arriva alla svolta. Protagonisti Andrea e Chiara (nomi di fantasia), vittime di una persecuzione digitale. Il servizio mostra l’analisi tecnica che ha permesso di risalire alla fonte delle manipolazioni, affrontando un tema di grande attualità: l’uso della tecnologia come arma di violenza psicologica.

Sgarbiutiful: l’inseguimento di Gaston Zama. Nuovo capitolo dell’inchiesta sul “cerchio magico” di Vittorio Sgarbi. Al centro un ex collaboratore, che in un confronto diretto con l’inviato finisce in un inseguimento rocambolesco. Le anticipazioni parlano di sviluppi clamorosi: l’uomo, che voleva “fare chiarezza”, sarebbe coinvolto in una presunta truffa ai danni di decine di persone. Satira, intrighi e colpi di scena nel segno dello stile Iene.

Platinette: il ritorno dopo due ictus – intervista di Andrea Agresti. Un momento di forte intensità emotiva con Mauro Coruzzi, in arte Platinette, che torna a parlare pubblicamente dopo: Il primo ictus nel 2023, il secondo nel febbraio 2025. Un racconto di rinascita, tra fragilità, ironia e la determinazione di riprendersi la vita e la scena.

Le Iene in streaming

E' possibile vedere Le Iene in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere nella sezione "On demand".