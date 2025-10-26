Anticipazioni Le Iene 26 ottobre 2025: ospiti e inchieste

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Le Iene torna domenica 26 ottobre 2025 con il settimo appuntamento stagionale come sempre ricco di ospiti e inchieste. vediamo quali.

La Testimonianza di Rosita Gentile: Il servizio d’apertura, raccontato dalla iena Veronica Ruggeri, dà voce a Rosita Gentile, 57enne fashion designer, che rompe il silenzio su dodici anni di relazione con Mario Gregoraci, 75 anni, padre della showgirl Elisabetta Gregoraci. La donna descrive un passato di abusi fisici e psicologici, con minacce di morte, umiliazioni e un aborto causato dalle percosse. Dopo anni di terrore e false promesse di cambiamento, Gentile ha deciso di denunciare, supportata dal suo avvocato Fabio Tino. Il Gip ha disposto per l’uomo il divieto di dimora nei comuni di Soverato e Davoli, con l’udienza preliminare fissata al 5 novembre.

Il Caso Serena Mollicone: Sempre con Veronica Ruggeri, un’inchiesta sul delitto irrisolto di Serena Mollicone, la 15enne di Arce trovata morta nel 2001 in una caserma. Dopo l’annullamento in Cassazione della sentenza di assoluzione per i coniugi Mottola (ex capo dei carabinieri e moglie), il processo riparte. Il servizio collega il caso alla misteriosa morte del brigadiere Santino Tuzi nel 2008, trovato senza vita nella sua auto vicino a una diga. Nuove analisi chieste dalla famiglia Tuzi contestano l’ipotesi del suicidio: l’arma da fuoco presenta incongruenze, con due colpi mancanti ma solo uno rilevato nel corpo.

Gli Ospiti in Studio

Jolanda Renga: Figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, la 20enne si presenta con grande maturità, raccontando il suo percorso autonomo lontano dai riflettori dei genitori. Studentessa, scrittrice e conduttrice del programma radiofonico Destinazione Zeta, ha esordito come autrice con il romanzo Qualcosa nel modo in cui sbadigli. In studio, Jolanda condivide la sua battaglia contro un tentativo di estorsione legato a revenge porn e deep fake, un fenomeno sempre più diffuso e drammatico.

Marie Kondo: La scrittrice giapponese, icona mondiale dell’organizzazione domestica grazie ai bestseller Il magico potere del riordino e 96 lezioni di felicità, è ospite per parlare del suo metodo KonMari. Basato sul principio di tenere solo gli oggetti che “trasmettono gioia” (spark joy), questo approccio non è solo un sistema di decluttering, ma uno stile di vita che promuove benessere mentale e personale per milioni di persone in tutto il mondo.

Le Iene in streaming

E’ possibile vedere Le Iene in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere nella sezione “On demand”. A questo link il sito ufficiale del programma.