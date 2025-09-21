Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Le Iene torna domenica 21 settembre 2025 con il secondo appuntamento stagionale come sempre ricco di ospiti e inchieste. Vediamo quali.

Il dramma del bullismo: la storia di Paolo Mendico (a cura di Roberta Rei)

Un servizio commovente e drammatico sulla vita spezzata di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano (Latina) che si è tolto la vita l’11 settembre 2025, poche ore prima del rientro a scuola dopo le vacanze estive. Appassionato di musica e pesca, sensibile e vittima di bullismo fin dalle elementari – con episodi di vessazioni come matite spezzate, insulti e scherni da parte di compagni e, secondo i familiari, anche di insegnanti – Paolo non ha retto al peso delle persecuzioni. La famiglia ha denunciato più volte la scuola (media e liceo Pacinotti), ma senza interventi risolutivi, e ha chiesto aiuto anche ai genitori dei presunti bulli. La Procura di Cassino indaga per istigazione al suicidio, mentre il Ministro dell’Istruzione Valditara ha ordinato ispezioni nelle scuole coinvolte. Il reportage raccoglie testimonianze inedite dai familiari, dal fratello Ivan Roberto (che ha scritto una lettera aperta a Giorgia Meloni) e da esperti, per denunciare non solo il dolore personale, ma le responsabilità sociali e istituzionali dietro queste tragedie. Un appello forte alla prevenzione e all’educazione emotiva.

L’omicidio di Charlie Kirk: un’America divisa (inchiesta internazionale di Gaston Zama)

Dall’altra parte dell’oceano, un reportage esclusivo dagli Stati Uniti sull’assassinio di Charlie Kirk, l’influente attivista conservatore di 31 anni, fondatore di Turning Point USA e alleato stretto di Donald Trump. Ucciso con un colpo di pistola il 10 settembre 2025 mentre teneva un discorso all’Utah Valley University (Orem, Utah), durante il tour “The American Comeback”. Il killer, il 22enne Tyler Robinson (arrestato dopo una fuga di 24 ore, con movente legato a posizioni anti-trans di Kirk e radicalizzazione online), ha inscenato il delitto con un “Bella ciao” inciso su un proiettile. L’inchiesta esplora il clamore mediatico, le indagini FBI (con una ricompensa da 100.000 dollari) e le reazioni: Trump ha definito i “radicali di sinistra” come terroristi e ha partecipato al funerale-evento a Glendale (Arizona), con decine di migliaia di persone, trasformandolo in un comizio politico. Kirk, noto per frasi provocatorie su razzismo, immigrazione e diritti LGBTQ+, diventa simbolo di un Paese ferito e polarizzato, con boom di follower post-mortem e timori di exploit della violenza politica.

Il dibattito sull’eutanasia: le storie di Laura Santi e Martina Oppelli (Giulio Golia)

Un segmento struggente dedicato a Laura Santi e Martina Oppelli, due donne colpite da sclerosi multipla progressiva che hanno scelto di concludere la vita con il suicidio assistito, lasciando un’eredità di messaggi per il dibattito italiano sul fine vita. Laura, giornalista 50enne perugina in sedia a rotelle da 16 anni, ha ottenuto il via libera dall’ASL dopo 2 anni e mezzo di battaglie giudiziarie (luglio 2025) e si è congedata nella sua casa, con un video-appello ai politici: “Voglio vivere, ma scegliere”. Martina, 50enne friulana con la malattia da oltre 20 anni, ha ricevuto tre no dall’ASL di Trieste, denunciandola per “tortura” prima di recarsi in Svizzera (luglio 2025), dove ha lasciato parole simili per spingere una legge sull’eutanasia legale. Le immagini e le ultime testimonianze, affidate alle telecamere di Giulio Golia, illuminano le sofferenze della malattia neurodegenerativa e l’urgenza di un quadro normativo in Italia, tra appelli di associazioni come Luca Coscioni e critiche al Parlamento.

Il futuro della medicina: AI al pronto soccorso? (esperimento di Gaetano Pecoraro)

Gaetano Pecoraro, la “iena” medico, si mette in gioco in un test innovativo: cosa succede se i sintomi dei pazienti al Pronto Soccorso vengono analizzati da un’IA come ChatGPT prima della visita del dottore? Un confronto diretto tra diagnosi algoritmiche e valutazioni umane, in un contesto dove gli errori possono costare cari. Il servizio esplora il potenziale delle nuove tecnologie – telemedicina, analisi dati – per snellire le liste d’attesa e personalizzare le cure, ma solleva interrogativi etici sul ruolo dell’umano in sanità, con esempi reali da ospedali italiani e internazionali.

Cronaca da Prato: l’aggressione agli operai (di Daniele Bonistalli)

Tornano le inchieste sul lavoro precario: da Prato, Bonistalli documenta l’aggressione a un gruppo di operai stranieri durante una protesta contro condizioni insostenibili – turni massacranti, paghe misere, mancanza di sicurezza. Il reportage contrappone le voci dei lavoratori (molti immigrati dal Bangladesh e dalla Cina) a quelle dei datori di lavoro, rivelando un sistema di sfruttamento radicato nel distretto tessile toscano.

Update sul caso “Scommessa Collettiva” (di Filippo Roma)

Filippo Roma torna sul club fondato da Mario Adinolfi, che prometteva rendimenti fino al 40% annuo su scommesse sportive con investimenti da 3.000 a 10.000 euro. Dopo le polemiche della prima puntata, nuovi sospetti di truffa: risparmiatori infuriati, indagini in corso e un ritratto del “sistema” che attira vittime con garanzie illusorie.

Ospiti in Studio. Gaia (Gaia Gozzi): La cantautrice italo-brasiliana, vincitrice di Amici 2020, oggi star radiofonica con hit virali. Si racconta tra musica, radici e successi recenti. Maria Grazia Cucinotta: Icona del cinema italiano (Il Postino, Il mondo non basta), attiva come produttrice. Parlerà di carriera, impegno sociale e bellezza senza tempo.

Le Iene in streaming

E’ possibile vedere Le Iene in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere nella sezione “On demand”. A questo link il sito ufficiale del programma.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram