Le Iene torna domenica 14 settembre 2025 con un primo appuntamento stagionale ricco di ospiti e inchieste imperdibili. In studio, Alfa, giovane talento della musica italiana, esploso con hit come bellissimissima <3 e Vai!, e consacrato quest’estate con A me mi piace insieme a Manu Chao. La sua energia fresca e autentica rappresenta la voce di una generazione che si racconta senza filtri.

Spazio poi a Sarah Fahr, icona della pallavolo italiana, campionessa mondiale e olimpica. Racconterà il suo percorso, dalla passione nata da bambina ai sacrifici e ai trionfi che hanno reso il volley femminile italiano un simbolo di eccellenza, celebrando un movimento sportivo che regala emozioni uniche.

Ospite anche Fabio Mancini, supermodello internazionale e volto iconico di Giorgio Armani. Condividerà i ricordi di una carriera al fianco del leggendario stilista, recentemente scomparso, riflettendo sull’eleganza, l’identità e l’eredità culturale di un maestro che ha segnato la moda mondiale.

Tra le inchieste, Veronica Gentili e Max Angioni presentano un servizio di Filippo Roma sulla Scommessa Collettiva di Mario Adinolfi, un’iniziativa che prometteva rendimenti fino al 40% annuo con capitale garantito. Attraverso testimonianze, il reportage svela i dubbi e le delusioni di risparmiatori che attendono ancora i risultati promessi.

In un altro servizio, Nicolò De Devitiis racconta la toccante storia di Achille Polonara, cestista italiano di spicco, che affronta la leucemia mieloide con una terapia sperimentale a Valencia. Le telecamere lo seguono nel suo ritorno a Bologna per un trapianto di midollo all’Ospedale Sant’Orsola, in un racconto intenso e pieno di speranza.

Le Iene in streaming

E’ possibile vedere Le Iene in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere nella sezione “On demand”. A questo link il sito ufficiale del programma.

