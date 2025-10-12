Anticipazioni Le Iene 12 ottobre 2025: ospiti e inchieste

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Le Iene torna domenica 12 ottobre 2025 con il quinto appuntamento stagionale come sempre ricco di ospiti e inchieste. In studio, ospiti d’eccezione: Neffa, voce inconfondibile e icona della musica italiana, che ha segnato la storia dell’hip hop e del soul nel nostro Paese; Ernia, tra i rapper più innovativi e seguiti della scena rap italiana; Beatrice Valli, una delle influencer più amate dal pubblico.

Tra le anticipazioni della puntata: un’inchiesta esclusiva sul fentanyl, firmata da Matteo Viviani. L’inviato è in Messico, in un viaggio ad altissimo rischio tra le zone più pericolose e controllate dai cartelli della droga. Da Sinaloa, roccaforte del narcotraffico mondiale, Viviani svela come il business della marijuana e dell’eroina sia stato soppiantato da un nuovo impero: quello del fentanyl, la droga sintetica più letale al mondo. Una sostanza che, solo nell’ultimo anno, ha provocato oltre centomila morti negli Stati Uniti.

Le telecamere del programma hanno seguito da vicino i narcos nella produzione di questa sostanza potentissima, mostrando per la prima volta come nasce e si distribuisce, in un contesto estremo dove ogni mossa può essere fatale, tra militari, laboratori clandestini e la ferrea legge del cartello di Sinaloa.

Un altro servizio, curato da Nicolò De Devitiis, indaga un presunto raggiro orchestrato da alcuni tassisti che sfruttano l’app Freenow per massimizzare i guadagni. Il meccanismo si basa su un’opzione della piattaforma, che calcola in anticipo un range di pagamento per la corsa. Alcuni autisti farebbero scendere i passeggeri prima di finalizzare il pagamento, inserendo non la tariffa del tassametro ma l’importo massimo del range suggerito dall’app. Un trucco che, pur rientrando nelle regole del sistema, finisce per penalizzare i clienti con sovrapprezzi ingiustificati. Nel reportage, la testimonianza diretta di una vittima di questa pratica.

Le Iene in streaming

E’ possibile vedere Le Iene in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere nella sezione “On demand”. A questo link il sito ufficiale del programma.