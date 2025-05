Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 17 maggio 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Animali fantastici – I segreti di Silente. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Animali fantastici – I segreti di Silente – Trama

Animali fantastici – I segreti di Silente è un film del 2022, terzo capitolo della saga Animali fantastici, spin-off e prequel di Harry Potter, diretto da David Yates.

Ambientato negli anni ’30, il film segue il magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) e il professor Albus Silente (Jude Law) nella loro lotta per fermare l’ascesa del mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen), che pianifica di dominare il mondo magico e dichiarare guerra ai babbani (non maghi).

Silente, vincolato da un patto di sangue che gli impedisce di combattere direttamente Grindelwald, affida a Newt il compito di guidare una squadra composta da maghi, streghe e un babbano, il pasticcere Jacob Kowalski (Dan Fogler). La missione li porta a confrontarsi con creature magiche, come il qilin, e con i seguaci di Grindelwald, mentre si svelano segreti sul passato di Silente, inclusi i suoi legami con Grindelwald e la famiglia Silente, in particolare Credence Barebone (Ezra Miller), rivelato come figlio di Aberforth Silente. La storia si sviluppa tra Londra, Berlino, Bhutan e Cina, culminando in un’elezione cruciale per il leader del mondo magico.

Animali fantastici – I segreti di Silente – Cast

Eddie Redmayne: Newt Scamander, magizoologo e protagonista.

Jude Law: Albus Silente, potente mago e professore, legato a Grindelwald da un passato complesso.

Mads Mikkelsen: Gellert Grindelwald, mago oscuro (sostituisce Johnny Depp, allontanato per controversie legali).

Ezra Miller: Credence Barebone/Aurelius Silente, figura chiave con un passato misterioso.

Dan Fogler: Jacob Kowalski, babbano e pasticcere, alleato di Newt.

Alison Sudol: Queenie Goldstein, legilimens tentata dal lato oscuro.

Katherine Waterston: Tina Goldstein, auror del MACUSA.

Jessica Williams: Eulalie “Lally” Hicks, professoressa di Ilvermorny.

Callum Turner: Theseus Scamander, fratello di Newt e auror.

Richard Coyle: Aberforth Silente, fratello di Albus.

Valerie Pachner: Henrietta Fischer, alleata di Grindelwald.

Poppy Corby-Tuech: Vinda Rosier, seguace di Grindelwald.

Fiona Glascott: Minerva McGonagall (giovane).

Oliver Masucci: Anton Vogel, leader della Confederazione Internazionale dei Maghi.

