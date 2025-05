Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 10 maggio 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Animali fantastici: I crimini di Grindelwald. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Animali fantastici: I crimini di Grindelwald – Trama

“Animali fantastici: I crimini di Grindelwald” (2018), diretto da David Yates, è il secondo capitolo della saga prequel di Harry Potter, ambientato nel 1927.

Dopo la cattura del mago oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp) da parte del MACUSA, questi riesce a fuggire e inizia a radunare seguaci per imporre la supremazia dei maghi sui babbani. Albus Silente (Jude Law), non potendo affrontarlo direttamente, incarica il magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) di fermarlo. Newt, affiancato da Tina Goldstein (Katherine Waterston), Jacob Kowalski (Dan Fogler) e Queenie Goldstein (Alison Sudol), si muove tra Londra e Parigi, affrontando intrighi, creature magiche e il misterioso Credence Barebone (Ezra Miller).

Il film, più cupo e politico del predecessore, esplora temi di lealtà, tradimento e divisioni nel mondo magico, con collegamenti alla saga di Harry Potter.

Animali fantastici: I crimini di Grindelwald – Cast

Eddie Redmayne: Newt Scamander, magizoologo timido ma determinato.

Jude Law: Albus Silente, giovane professore di Hogwarts.

Johnny Depp: Gellert Grindelwald, carismatico mago oscuro.

Katherine Waterston: Tina Goldstein, auror del MACUSA.

Dan Fogler: Jacob Kowalski, no-mag e amico di Newt.

Alison Sudol: Queenie Goldstein, legilimens e sorella di Tina.

Ezra Miller: Credence Barebone, obscuriale in cerca della sua identità.

Zoë Kravitz: Leta Lestrange, legata al passato di Newt.

Callum Turner: Theseus Scamander, fratello maggiore di Newt.

Claudia Kim: Nagini, maledetta a trasformarsi in serpente.

William Nadylam, Kevin Guthrie, Carmen Ejogo, Poppy Corby-Tuech in ruoli secondari

