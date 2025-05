Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 3 maggio 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Animali fantastici e dove trovarli. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Animali fantastici e dove trovarli – Trama

“Animali fantastici e dove trovarli” è un film del 2016, primo capitolo della serie spin-off e prequel di Harry Potter, ambientato a New York nel 1926, circa 70 anni prima degli eventi della saga principale.

Il magizoologo britannico Newt Scamander (Eddie Redmayne) arriva in città con una valigia magica contenente numerose creature fantastiche. Durante una breve sosta, uno Snaso, una delle sue creature, fugge, causando scompiglio. A seguito di un accidentalmente scambio di valigie con il No-Maj (babbano) Jacob Kowalski (Dan Fogler), alcune creature scappano, minacciando di rivelare l’esistenza del mondo magico.

Newt, insieme a Jacob, all’ex-Auror Tina Goldstein (Katherine Waterston) e alla legilimens Queenie Goldstein (Alison Sudol), si lancia in un’avventura per recuperare gli animali. Nel frattempo, una misteriosa forza oscura, l’Obscurus, semina distruzione, e Newt si trova coinvolto in un complotto legato al mago oscuro Gellert Grindelwald, che agisce sotto le spoglie dell’Auror Percival Graves (Colin Farrell). Il film mescola avventura, comicità e momenti dark, esplorando temi di accettazione e diversità nel mondo magico.

Animali fantastici e dove trovarli – Cast

Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander: un eccentrico magizoologo inglese, timido e appassionato di creature magiche, futuro autore del libro “Animali fantastici e dove trovarli”.

Katherine Waterston nel ruolo di Porpentina “Tina” Goldstein: un’ex-Auror del MACUSA, determinata a fare la cosa giusta, relegata a un ruolo minore.

Dan Fogler nel ruolo di Jacob Kowalski: un No-Maj gentile e sognatore, aspirante pasticciere, che diventa amico di Newt.

Alison Sudol nel ruolo di Queenie Goldstein: la sorella minore di Tina, una legilimens affascinante e dallo spirito libero.

Colin Farrell nel ruolo di Percival Graves: un Auror del MACUSA, che nasconde un segreto legato a Grindelwald.

Ezra Miller nel ruolo di Credence Barebone: un giovane tormentato, legato all’Obscurus e alla famiglia anti-magia dei Secondi Salemiani.

Samantha Morton nel ruolo di Mary Lou Barebone: la leader fanatica dei Secondi Salemiani, che odia i maghi.

Jon Voight nel ruolo di Henry Shaw Sr.: un magnate dei media No-Maj.

Carmen Ejogo nel ruolo di Seraphina Picquery: la presidente del MACUSA.

Johnny Depp in un cameo come Gellert Grindelwald: il mago oscuro che trama nell’ombra.

Ron Perlman nel ruolo di Gnarlak: un goblin proprietario di un bar clandestino.

