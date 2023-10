Anima Gemella, quante puntate sono?

Canale 5 continua a proporre nuove fiction, sperando di trovare un titolo che catturi l’attenzione del pubblico: ora è la volta di Anima Gemella, nuova serie tv con Daniele Liotti (che torna in tv dopo l’addio a Un Passo dal Cielo), in onda da mercoledì 11 ottobre 2023.

Ma da quante puntate è composto Anima Gemella? In tutto, gli episodi della fiction sono quattro, ciascuno della durata di circa 100 minuti l’uno. Canale 5 li manda in onda ogni mercoledì per quattro settimane. Il finale di stagione va in onda il 1° novembre.

La trama di Anima Gemella

Carlo Bontempi (Liotti) è un medico esperto che vive a Torino. La sua vita è stata però segnata da un lutto, quello della moglie Adele (Valentina Corti). L’uomo non riesce a perdonarsi di non averla salvata, ma cerca comunque di andare avanti.

Decide così di risposarsi con Margherita (Alice Torriani), collega e migliore amica della defunta moglie. Quando tutto sembra andare per il verso giusto, Carlo fa la conoscenza di Nina (Chiara Mastalli), una truffatrice giovane, povera, incasinata e irresistibile che si spaccia per medium.

Durante una finta seduta spiritica, però, Nina riesce ad entrare davvero in contatto con l’anima di Adele, che le chiede di poter comunicare con Carlo: la donna ha qualcosa da dire al marito, legato ad un segreto. Carlo e Nina, così, si ritrovano più vicini che mai.