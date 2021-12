Andrea Iannone a Ballando del 4 dicembre 2021 (video e gallery)

L’ottava puntata di Ballando con le Stelle 2021 di stasera, 4 dicembre, in onda su Rai1, ha mostrato ancora una volta la coppia formata dal pilota di moto Andrea Iannone e dalla bella ballerina Lucrezia Lando, da qualche anno nel cast del programma. La coppia ha ballato una Rumba sulle note di Il ballo delle incertezze di Ultimo.

La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Non ci è sembrato che Iannone abbia fatto una performance particolarmente brillante, anche se la Smith ha sottolineato che tecnicamente c’erano tutti i passi giusti. La Lucarelli non era d’accordo e tra le due è nato un diverbio piuttosto acceso. Il voto della coppia è stato di 29 punti (con un 8 della Smith e un 3 di Mariotto).

A voi il video dell’esibizione di Andrea Iannone e Lucrezia Lando di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.

Seconda coppia a scendere in pista @andreaiannone29 e @LandoLucrezia con abiti molto diversi ma con qualcosa in comune in questa esibizione!

@Ballando_Rai #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/wZlPzhvkok

— Milly Carlucci (@milly_carlucci) December 4, 2021