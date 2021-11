Andrea Iannone a Ballando del 13 novembre 2021 (video e gallery)

La quinta puntata di Ballando con le Stelle 2021 di stasera, 13 novembre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dal pilota di moto Andrea Iannone e di una Lucrezia Lando in versione supersexy, (praticamente nuda), da qualche anno nel cast del programma. La coppia ha ballato una Bachata sulle note de L’Emozione non ha Voce di Adriano Celentano, grandissimo successo scritto da Gianni Bella.

Andrea Iannone: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Si apre con una battuta di Zazzaroni sulla mise vietata ai minori di Lucrezia e poi via al tiro al piccione nei confronti di un concorrente che non è certamente tra i più forti di questa stagione, al di là dei problemi di salute recenti del pilota che alla fine gli consentono di non prendere insufficienze. Il voto totale della coppia è stato di 32 punti.

A voi il video dell’esibizione di Andrea Iannone e Lucrezia Lando di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.