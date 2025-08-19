Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 19 agosto 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Amore sul Danubio – Una canzone d’amore. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Amore sul Danubio – Una canzone d’amore – Trama

Il film, terzo capitolo della trilogia romantica di Hallmark Amore sul Danubio, è ambientato durante una crociera fluviale sul Danubio. La storia segue Whitney, una talent scout musicale in cerca di una nuova band da promuovere per un’importante etichetta discografica. Durante il viaggio, incontra Eric, un musicista di talento ma riluttante, che si esibisce sulla nave con la sua band. Whitney vede in lui un grande potenziale, ma Eric è scettico sul mondo della musica commerciale, preferendo esibirsi per passione piuttosto che per fama. Tra i due nasce un’attrazione, complicata dalle loro visioni opposte sul significato del successo e dalla pressione del lavoro di Whitney.

La crociera, che tocca città storiche lungo il Danubio, diventa il palcoscenico di un viaggio emotivo in cui Whitney ed Eric devono trovare un equilibrio tra ambizione, autenticità e amore. La musica, con una competizione canora a bordo, gioca un ruolo centrale, intrecciando momenti romantici e sfide personali. Il film si distingue per il tono leggero ma con sfumature che esplorano il valore dell’arte e dell’autenticità. Come nei precedenti capitoli, tornano personaggi ricorrenti come il capitano Magnusson (Mark Holden), la direttrice di crociera Teddy (Kathryn Drysdale) e la viaggiatrice romantica Betty (Catherine Disher), che aggiungono umorismo e calore alla storia.

Amore sul Danubio – Una canzone d’amore – Cast

Wes Brown interpreta Eric, il musicista carismatico ma riluttante a inseguire il successo commerciale.

Sarah Smyth è Whitney, la talent scout musicale determinata ma in cerca di un senso più profondo nel suo lavoro.

Mark Holden nel ruolo del capitano Magnusson, una figura paterna e saggia della crociera.

Kathryn Drysdale interpreta Teddy, la vivace direttrice di crociera.

Catherine Disher è Betty, l’instancabile viaggiatrice romantica, presenza fissa della trilogia.

