Giovedì 10 aprile 2025, su Canale 5 in prima serata verrà mandato in onda Amore + Iva, lo spettacolo teatrale di Checco Zalone, registrato all’Arena di Verona, che unisce comicità, musica e satira.

Un one-man show in cui Zalone porta in scena una serie di sketch, imitazioni, parodie e canzoni. Il titolo gioca ironicamente sul concetto di “amore” e “IVA” (imposta sul valore aggiunto), usata come metafora per riflessioni esilaranti sulla vita, le relazioni e la società italiana.

Con il suo stile politicamente scorretto e dissacrante, Zalone esplora temi attuali e quotidiani, facendo ridere il pubblico attraverso stereotipi, personaggi caricaturali e un’ironia tagliente ma accessibile a tutti.

