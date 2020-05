Amore in quarantena, su Rai 1 torna Gabriele Corsi

Gabriele Corsi, dopo l’esperienza di Reazione a catena, torna su Raiuno con un nuovo programma. Amore in quarantena, in onda dal 30 maggio 2020, ogni sabato alle 15:00 per quattro puntate, lo vedrà alla conduzione insieme a Giorgio e Furio, con cui compone il Trio Medusa.

Il programma si occuperà di come la vita di coppia sia cambiata in questi mesi di emergenza sanitaria. Coppie che aspettano un figlio, single alla ricerca della persona giusta, coppie costrette a vivere separate, nuove coppie che nascono dal dialogo tra i balconi, coppie con un matrimonio programmato o con progetti lasciati in sospeso, amanti costretti a rivedere le loro abitudini, single che passano le giornate a chattare con qualcuno che sperano di poter incontrare presto.

Corsi racconterà anche le storie di chi è impegnato in prima linea per combattere il virus, ma che è costretto a stare separato dai propri affetti per proteggerli da un possibile contagio. In ogni puntata si potranno seguire alcune storie d’amore sia in Italia che all’estero per vedere come queste si siano evolute in queste settimane di lockdown.

Il conduttore, da una terrazza sopra i tetti di Roma, guiderà il racconto e farà volare un drone che arriverà fuori dalle case dei protagonisti. Si entrerà nelle loro vite attraverso le immagini che le coppie riprenderanno con i propri smartphone, i tablet o i computer, su seguiranno le loro videochiamate, le nuove regole di convivenza negli spazi ristretti, l’intimità che si intensifica o al contrario si inaridisce, per poi farsi raccontare come stanno vivendo il loro amore in quarantena, le cose che stanno imparando e quelle che invece non sopportano più.

Ogni racconto si concluderà con una videochiamata che Gabriele farà ai protagonisti per farsi raccontare l’epilogo della loro storia. In alcuni casi, infine, alcuni personaggi famosi interverranno con un videomessaggio d’incoraggiamento o con una sorpresa alle coppie o si uniranno alla videochiamata per dire che, alla fine, siamo tutti sulla stessa barca.

Amore in quarantena, streaming

E’ possibile vedere Amore in quarantena sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay.