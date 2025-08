Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 2 agosto 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Amore e morte ai Caraibi. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Amore e morte ai Caraibi – Trama

Amore e morte ai Caraibi è un film thriller del ciclo “Nel segno del giallo”. Diretto da Lane Shefter Bishop, il film mescola elementi di thriller, romance e critica sociale, ambientato in un’isola caraibica fittizia, St. Luke.

Cassady Cruz (Annika Foster), una detective di Detroit, è costretta a prendersi una vacanza forzata dopo aver accusato un potente consigliere comunale di omicidio. Inviata a St. Luke, porta con sé i fascicoli del caso, incapace di staccare del tutto. Qui incontra Travis King (Mike Markoff), un carismatico americano espatriato e proprietario di una barca turistica, con cui nasce un’attrazione immediata. La loro storia viene interrotta quando Minerva, ex di Travis e co-proprietaria di un bar locale, viene trovata morta. Gli indizi sembrano puntare su Travis, ma Cassady, convinta della sua innocenza e sospettosa delle indagini sbrigative dell’ispettore locale Dexter, decide di indagare.

Scoprirà un intreccio di corruzione e interessi legati a un progetto edilizio, dove Dexter è implicato nell’omicidio di Minerva per controllare un terreno strategico. Il film esplora temi di giustizia, corruzione e fughe emotive in un contesto esotico, con un’estetica da cartolina che nasconde una narrazione più profonda sul disincanto e la ricerca della verità.

Amore e morte ai Caraibi – Cast

Annika Foster nel ruolo di Cassady Cruz, una detective tenace e integerrima.

Mike Markoff nel ruolo di Travis King, un espatriato affascinante ma ambiguo, sospettato dell’omicidio.

Scott Christopher nel ruolo dell’ispettore capo Dexter, figura corrotta che rappresenta una giustizia distorta.

