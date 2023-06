Amore e morte a Venezia su Rai 2: trama, finale e cast

Questa sera, sabato 17 giugno 2023, alle 21:20 su Raidue va in onda il film-tv Amore e morte a Venezia. il cui titolo originale è “Der Tod kommt nach Venedig” (“La morte arriva a Venezia”). Andato in onda sul canale austriaco Orf nel marzo 2023, il film-tv è un giallo ambientato in Italia.

La trama di Amore e morte a Venezia

Un restauratore, Lukas Albrecht (Roman Binder), viene trovato morto a Venezia, mentre stava lavorando al restauro del Ritratto di Dama di Botticelli. Da Vienna arriva la moglie Anna (Alwara Höfels) con Paul (Filip Wyzinski), il loro bambino problematico, per riportare a casa il corpo del marito.

Madre e figlio vengono accolti e ospitati da Rafael (Christopher Schärf), collega e compagno di scuola d’arte, che hanno frequentato insieme. Anna si rende immediatamente conto che qualcosa non quadra nella morte di Lukas.

Inizia ad effettuare delle indagini in prima persona, aiutata, indirettamente, dal cellulare del marito che fornisce delle tracce. E così scopre l’esistenza di una certa Federica (Katia Fellin) che, non solo potrebbe essere stata l’amante di Lukas, ma sembrerebbe anche implicata nella sua morte.

Come finisce Amore e morte a Venezia?

-Attenzione: spoiler-

Anna scopre Lukas stava lavorando ad una copia del dipinto, e che l’originale è sparito. Aiutata dal Commissario Mattia Santo (Rudy Ruggiero) cerca di capire cosa c’entri il marito e dove si trovi l’originale, dal momento che la direttrice del Museo Alexandra von Reuten (Julia Stemberger) sospetta che lei sappia qualcosa.

La protagonista viene a sapere che il marito poco prima di morire aveva ricevuto 28mila euro proprio per realizzare la copia. Grazie alle sua indagini, scopre che il lavoro era stato commissionato proprio da Rafael.

L’uomo aveva infatti problemi con la sua galleria d’arte e il miliardario di origini coreane Frank Lee (Hyun Wanner) gli aveva offerto una somma in cambio del quadro. Aveva così chiesto a Lukas di rubare l’originale e farne una copia.

Anna riesce a trovare il quadro nel deposito del museo, mentre Federica e Rafael -che sono fidanzati- rapiscono Paul. La donna deve consegnare il dipinto per salvare il figlio, ma alla consegna Federica scopre che gli è stato consegnato un falso. La Polizia è in agguato, riesce a sparare a Rafael ed ad arrestare la coppia.

Il cast di Amore e morte a Venezia

Alwara Höfels è Anna Albrecht

Filip Wyzinski è Paul Albrecht

Roman Binder è Lukas Albrecht

Rudy Ruggiero è Mattia Santo

Christopher Schärf è Rafael

Julia Stemberger è Alexandra von Reuten

Katia Fellin è Federica

Hyun Wanner è Frank Lee

Christian Koerner è Schuster

Come vedere Amore e morte a Venezia?

È possibile vedere il film-tv in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv. tablet e smartphone.