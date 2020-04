Amici 19: Gaia Gozzi ha vinto (una brutta edizione). Video

La cantante Gaia Gozzi è la vincitrice di Amici di Maria, il talent show di Canale5 terminato ieri, venerdì 3 aprile 2020, in prima serata. La ragazza, vincitrice annunciata già da parecchie puntate, si è aggiudicata un premio del valore di 150 mila euro. Gaia ha vinto ovviamente anche il premio di categoria Canto del valore di 50 mila euro.

Secondo posto per il ballerino Javier, vincitore del premio di categoria Ballo del valore di 50 mila euro. A Javier anche il premio TIM della critica del valore di 50 mila euro, decretato dai giornalisti, dalla carta stampata e dal web Terzo posto per la cantante Giulia e quarto per il ballerino Nicolai, che se ne tornano quindi a casa solamente con un premio di consolazione.

Gaia si aggiudica quindi un’edizione particolarmente sottotono. Non per l’emergenza coronavirus, che ha purtroppo tolto il pubblico in studio e quindi gran parte dell’entusiasmo e della tifoseria, quanto invece per le brutte dinamiche portate avanti per tutto l’anno sia da alcuni degli alunni particolarmente boriosi, che da qualche professore, che hanno penalizzato la scuola, la gara e, in generale, la capacità del programma di suscitare tensione ed emozione. L’esultanza di Gaia senza nessuno ad abbracciarla è stato solo un “contorno”.

A voi il video della vittoria di Gaia Gozzi ad Amici 19.