Amici: i video di Valentin omofobo e arrogante dopo l’eliminazione

La terza puntata del 13 marzo 2020 del serale di Amici di Maria, il talent show di Canale5, ha visto l’eliminazione/espulsione di Valentin, ballerino. Sebbene il ragazzo non avesse perso alcuna sfida, è stato invitato da Maria De Filippi ad andarsene a causa delle critiche mosse al programma durante la diretta.

Il ragazzo sosteneva, tra le altre cose, che Amici non fosse una vera gara, bensì solo un gioco, dove non c’è una reale capacità di giudizio da parte della giuria. La De Filippi, infastidita, aveva fatto intuire che l’atteggiamento del ragazzo in sala prove e con gli insegnanti fosse riprovevole, ma non aveva voluto affrontare fino in fondo l’argomento.

In settimana alcune testate hanno però pubblicato dei video inediti sul comportamento del ragazzo in vari momenti della giornata nella scuola. Uno ad esempio, pubblicato da Fanpage (potete trovarlo qui), lo vedeva rivolgersi con frasi altamente irrispettose alla ballerina Francesca:

Già è tanto che sto calmo e lascio una ragazza con così tante scorregge nella testa a parlarmi così. Te lo giuro

In un altro, pubblicato da Dagospia , il ballerino si rivolgeva con insolenza a Natalia Titova e di nuovo a Francesca. Infine, nel video che vi mostriamo, Valentin si dimostra omofobo e arrogante con Javier. Un chiaro segno che il programma ha cercato di giustificare Maria De Filippi per il suo essersi infervorata durante la diretta della scorsa settimana. Riuscendoci, diremmo. A voi il video.