Amici Speciali: la finale. Chi vincerà?

Stasera, venerdì 5 giugno 2020, tornerà Amici Speciali, lo show di solidarietà di Maria De Filippi in onda in prima serata su Canale5. Si tratta della finale, che vedrà in gara tre dei concorrenti scelti nella scorsa puntata e un “ripescato”: dopo la rinuncia di Stash and The Kolors, infatti, si giocheranno la vittoria Michele Bravi (cantante), Irama (cantante) e Alessio Gaudino (ballerino), assieme a Umberto Gaudino (ballerino), quest’ultimo in sostituzione dei The Kolors.

A valutare le esibizioni e a decretare il vincitore assoluto sarà il televoto. Non mancheranno però i giudizi della giuria d’eccellenza che vede schierati: il mattatore della tv Gerry Scotti; l’attrice e conduttrice Sabrina Ferilli; lo showman, attore e conduttore televisivo Giorgio Panariello e l’Etoile di fama mondiale Eleonora Abbagnato.

Ritroveremo anche il Direttore d’Orchestra Peppe Vessicchio, la Maitre de ballet Alessandra Celentano e l’esperto di discografia Rudy Zerbi, tre volti storici di Amici, oltre ai rappresentanti dei grandi network radiofonici: Anna Pettinelli per RDS Radio Dimensione Suono; Daniela Cappelletti per RADIO ITALIA Solo Musica Italiana; Federica Gentile per RTL 102.5 e Alessandro Sansone per Radio 105.

Ospite della serata sarà J-Ax.