Amici per la pelle, quante puntate sono? La trama e la storia vera

Per la sera di Pasqua, Raiuno propone una storia all’insegna di un messaggio molto importante, comunicato con ironia e con speranza. Amici per la pelle, in onda alle 21:25, è però anche una storia realmente accaduta a colui che, nel film, è anche interprete e regista.

Ma da quante puntate è composto Amici per la pelle? In realtà, la produzione altro non è che un film, già uscito nelle sale cinematografiche nell’autunno scorso, e quindi composto da una sola puntata, della durata di 81 minuti, in onda nella serata di domenica 9 aprile 2023.

Amici per la pelle, la trama

Filippo (Filippi Laganà) è un ventenne pieno di vita e di progetti per il futuro. La sua vita cambia quando, nel corso di una vacanza negli Stati Uniti, viene colto da forti dolori addominali che lo obbligano a rientrare subito in Italia. Viene ricoverato d’urgenza e il responso dei medici non lascia dubbi: è necessario un trapianto di fegato.

Questo è l’inizio di un’odissea che porterà Filippo a prendere decisioni importanti e a mettere da parte le sue passioni. Ma, grazie alla sua voglia di vivere e al profondo legame con i genitori, riesce ad affrontare con il sorriso questa difficile situazione. Superata la tempesta, Filippo riprende in mano la sua vita. Una vita nuova, regalata da qualcuno che non conoscerà mai ma che, nonostante ciò, sarà per sempre il suo migliore amico. Un amico per la pelle!

Amici per la pelle, la storia vera

Filippo Laganà, anche interprete del protagonista ed autore del soggetto, ha voluto portare al cinema ed in tv la storia realmente accaduta a lui. Qualche anno fa, mentre era in vacanza a New York con madre e fidanzata, si è sentito poco bene ed è dovuto rientrare subito in Italia.

Qui gli è stata diagnosticata la sindrome di Wilson, con necessità di trapianto di fegato. Filippo è stato in ospedale un anno e mezzo, circodato dall’affetto di parenti ed amici. Pochi mesi dopo l’intervento, ha raccontato la sua storia ad I Fatti Vostri. Da lì è nata l’idea di farne un film, che la Rai ha accettato e prodotto.