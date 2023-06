Amici – Full Out, il concerto su Italia 1: conduttori, scaletta e cantanti

Una serata in compagnia della classe del serale di Amici 2023: è quello che propone Italia 1 questa sera, martedì 20 giugno, alle 21:20, con Amici-Full Out, il concerto registrato nelle settimane scorse all’interno del Rock in Roma dall’Ippodromo delle Capannelle.

I conduttori dell’evento sono Nicolò De Devitiis e Isobel Kinnear, ballerina australiana il cui indiscusso talento è stato scoperto all’interno della scuola più famosa della televisione italiana. Ad affiancarli la ballerina Giulia Stabile, anche lei proveniente da Amici e vincitrice nel 2021.

Protagonisti saranno, ovviamente, i ragazzi e le ragazze dell’edizione appena conclusasi, presenti tutti sul palco seduti sui banchi della classe del talent show. La scaletta prevede la presenza dei cantanti Aaron, Angelina (vincitrice della categoria canto), Cricca, Federica, NDG, Niveo, Piccolo G, Tommy Dali e Wax. Con loro, i ballerini Alessio, Gianmarco, Maddalena, Mattia (vincitore dell’edizione di Amici 2023), Megan, Ramon e Samu.

Non mancheranno poi grandi ospiti, che si alterneranno alle esibizioni dei giovani cantanti e ballerini: Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Arisa (docenti dell’ultima edizione), Olly e il comico e l’imitatore Vincenzo De Lucia. È possibile seguire il concerto non solo in tv su Italia 1, ma anche su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.