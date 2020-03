Amici di Maria: terza puntata 13 marzo 2020

Stasera, venerdì 13 marzo 2020, tornerà il via il serale di Amici di Maria, il talent show di Canale5 giunto alla 19esima edizione. I concorrenti rimasti dopo – l’eliminazione di Talisa nella seconda puntata e di Martina e Francesco nella prima – si sfideranno per portarsi a casa il titolo di vincitore di Amici 19, anche se dovranno ancora esibirsi senza pubblico a causa della direttiva sul coronavirus, nonché senza ospiti per motivi precauzionali.

Ad assistere alle esibizioni degli allievi sarà quindi il cast fisso. Il direttore artistico Giuliano Peparini; la giuria formata da Loredana Bertè, Vanessa Incontrata e Gabry Ponte, affiancata da Tommaso Paradiso; i professori di Amici: Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Timor Steffens, Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli, con la var formata dal maestro Beppe Vessicchio e dal coreografo Luciano Cannito. Guest Star Luciana Littizzetto.

Ad esibirsi saranno: Nicolai, Jacopo, Gaia, Giulia, Javier, Nyv, Valentin.