Amici di Maria De Filippi oggi, 26 febbraio 2023, non va in onda

Continuano i cambi di palinsesto per Canale 5, a seguito della scomparsa di Maurizio Costanzo, avvenuta venerdì scorso, all’età di 84 anni. Mentre la camera ardente allestita per ieri ed oggi continua ad essere visitate da numerosi addetti ai lavori, personaggi dello spettacolo e gente comune, anche la tv rende al giornalista ed autore tv il proprio omaggio.

Per questo, ma anche in segno di rispetto, la puntata di Amici di Maria De Filippi di oggi, domenica 26 febbraio 2023, non va in onda. Maria De Filippi, moglie di Costanzo, in queste ore si trova anche circondata da persone che stanno esprimendo il proprio cordoglio per la scomparsa del marito.

Al posto del talent show va in onda un doppio episodio di Terra Amara, dalle 15:10 alle 16:30. Subito dopo andrà in onda una puntata speciale di Verissimo, dal titolo “Ciao Maurizio”. Moltissimi gli ospiti chiamati in studio per condividere con Silvia Toffanin, attraverso immagini, testimonianze inedite e racconti di vita privata, la storia di una delle figure più importanti del giornalismo, della cultura e della televisione italiana: Alfonso Signorini, Lorella Cuccarini, Gigi D’Alessio, Katia Ricciarelli, Paola Barale, Enrico Papi, Enzo Iacchetti, Orietta Berti e Vladimir Luxuria.

Inoltre, le parole di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, che intervistato da Toffanin, racconterà del suo legame personale e lavorativo con Maurizio Costanzo. Durante la trasmissione anche tanti altri ricordi da parte di amici e colleghi, tra cui quelli di Gerry Scotti, Carlo Conti, Romina Power e Rita dalla Chiesa. Infine, verrà riproposta l’ultima intervista televisiva di Costanzo che aveva rilasciato proprio a Verissimo l’8 gennaio scorso.