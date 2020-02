Amici di Maria 2020: allievi al serale

Prenderà il via il 28 febbraio 2020, questa volta di venerdì, il serale di Amici di Maria, il longevo talent show di Canale5 giunto alla 19esima edizione. Saranno Nyv, Giulia, Gaia, Jacopo, Francesco e Martina – cantanti – e Valentin, Nicolai, Javier e Talisa – ballerini – a sfidarsi tutti contro tutti, in una gara ad eliminazione che decreterà 1 vincitore della categoria canto, 1 vincitore della categoria ballo e il vincitore assoluto di Amici19.

Conosciamo gli allievi del serale di Amici 2020. Per il canto:

Nyv (Nyvinne), 22 anni, cantautrice e polistrumentista. Suona pianoforte, chitarra, ukulele e fa beatbox. Nata in Lussemburgo, cresciuta a Domodossola, vive a Cormano (Milano). È autodidatta e sin da piccola si è appassionata alla musica, avvicinandosi a ogni strumento con la voglia di suonarlo. Ha iniziato a scrivere canzoni quando aveva 12 anni. Nel 2017 ha partecipato a “Sarà Sanremo” e l’anno successivo a “Sanremo Giovani”. Ha avuto la possibilità di esibirsi nei cinque continenti in occasione del tour “Sanremo World”. Ad “Amici” ha presentato gli inediti “Blues d’alcool”, “Padre” e “Per favore”.

Giulia, 20 anni, cantautrice. Vive a Scafati (Salerno) con la famiglia. La passione per la musica è nata mentre era in vacanza in un villaggio turistico e una persona ha suggerito ai suoi genitori di farle fare lezioni di canto. Ha studiato canto per circa 6 anni. Da poco tempo ha cominciato a scrivere le sue canzoni. Ad “Amici” ha presentato gli inediti “Amore a lieto fine”, “Solo questo mi è rimasto”, “Va tutto bene” e “Nietzsche”.

Gaia, 22 anni, cantautrice italo brasiliana, bilingue. Nata a Viadana (Mantova), vive a Milano. Ha cominciato ad appassionarsi al canto e alla musica sin da piccola. È autodidatta. Nel 2016 ha partecipato al talent “X Factor” nella squadra capitanata da Fedez classificandosi al secondo posto. Ad “Amici” ha presentato gli inediti “Chega” (in portoghese), “Calma” (versione italiana di “Chega”), “Mina” (in portoghese), “Densa” (versione italiana di “Mina”), “Fucsia” e “Coco Chanel”.

Jacopo, 20 anni, cantante. Vive a Savona con la famiglia. Inizia a conoscere la musica per caso a 11 anni grazie alla passione della sua insegnante di scienze che lo sprona a studiare chitarra classica. Ad “Amici” ha presentato gli inediti “Blue Monday” e “Cuore di mare”.

Francesco, 23 anni, cantante. Vive a Milano con il suo papà. Nel 2016 ha partecipato alle selezioni di “X Factor” con la sua band The Jarvis superando tutte le fasi ma decidendo poi di ritirarsi dal talent. Ha partecipato di nuovo l’anno successivo come solista arrivando fino ai Bootcamp. Ad “Amici” ha presentato gli inediti “Buio pesto”, “Geloso”, “Mc Donald’s” ed “Eri una festa”.

Martina, 19 anni, cantautrice. Vive a Rivoli (Torino). La passione per la musica è nata suonando il flauto dolce in quinta elementare e più tardi ha iniziato a studiare anche flauto traverso. La passione per il canto nasce quando ha 16 anni, scrivendo una canzone. E’ autodidatta. Ad “Amici” ha presentato gli inediti “Se ti va”, “Le luci accese” e “Cara me”.

Per il ballo:

Valentin, 21 anni, ballerino di danze latinoamericane. Nato a Bucarest, vive da tre anni a Rapallo (Genova) con il papà. Si è trasferito in Italia per cercare una partner di ballo. Inizia a studiare danza a 5 anni e a 7 anni partecipa alle prime gare. A 14 anni è andato via di casa per ballare in Grecia. Ha vinto molte competizioni internazionali di danza latinoamericana: è stato campione rumeno nella categoria 14-15 anni, è stato campione greco nella categoria 16-18 anni e nello stesso anno era ottavo nella classifica mondiale di categoria. Ha vinto il campionato italiano under 21 ed è entrato nella top 50 mondiale della categoria adulti.

Nicolai, 24 anni, ballerino classico. Nato in Ucraina e cresciuto in Argentina. Inizia a ballare a 11 anni grazie alla passione della sua mamma per la danza. Si è esibito su palcoscenici importanti di grandi teatri diventando ballerino del National Ballet of Ukraine ed ha lavorato con il San Francisco Ballet.

Javier, 22 anni, ballerino classico. Nato all’Avana, inizia a studiare a 10 anni nella Scuola Nazionale del Balletto di Cuba. Ha studiato con il grande ballerino Carlos Acosta e ha ballato a Stoccolma per il balletto del Royal Swedish Ballet.

Talisa, 18 anni, ballerina, italo americana. Nata a Milano, cresce a Dubai per poi trasferirsi a 13 anni a Los Angeles con la mamma che trasmette la sua passione per la danza sia alla sorella maggiore sia a lei. Ha studiato ballo a Dubai dai 4 ai 13 anni e poi ha continuato a Los Angeles. Ha ballato in un video di Selena Gomez e si è esibita con lei agli ultimi “American Music Awards”.