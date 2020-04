Amici: cosa vuol dire Neno sarà colpa del vino?

Stasera, venerdì 3 aprile 2020, nel corso della finale di Amici di Maria, il talent show di Canale5 giunto alla 19esima edizione molti saranno rimasti copiti da una curiosa scritta sulla maglietta del giornalista Massimiliano Longo direttore di All Music Italia, “Neno sarà colpa del vino”.

Cosa significa Neno sarà colpa del vino?

Ma cosa vuol dire Neno sarà colpa del vino? Si tratta del verso della canzone Meglio Star Da Soli dell’ex-concorrente della trasmissione Stefano Farinetti, in arte Neno, uscito il 12 marzo 2020, ovvero tre settimane fa. Nel ritornello recita infatti:

E poi mi chiedo se mi importa non lo so

forse meglio star da soli oppure no

sarà colpa del vino

sarà colpa del vino

E poi mi chiedo se mi importa non lo so

forse meglio star da soli oppure no

sarà colpa del vino

sarà colpa del vino

Il giornalista non è solo un fan di Neno, ma ne è anche il manager e questo spiega tutto.

Video Meglio Star Da Soli di Neno