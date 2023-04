Amici 2023 serale, anticipazioni quarta puntata, 8 aprile

Amici 2023 giunge alla sua fase finale, quella del serale: da sabato 18 marzo 2023, su Canale 5 va in onda la versione in prima serata del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, durante cui sarà incoronato il vincitore o la vincitrice di questa edizione.

Tra le novità del serale, la giuria, formata dal ballerino Giuseppe Giofrè, dal cantante Michele Bravi e da Cristiano Malgioglio. Tre le squadre protagoniste di questa edizione: la “Cuccalo”, formata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; la “Zerbicele”, formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e la “Todarisa”, formata da Arisa e Raimondo Todaro.

In ogni puntata, si tengono delle manche che vedono i cantanti e ballerini in gara sfidarsi per aggiudicarsi il passaggio alla puntata successiva. Non mancano ospiti, sorprese per i ragazzi ed il “guanto di sfida” tra i professori.

Amici serale 2023, quarta puntata (SPOILER)

Se volete sapere cosa è successo nella quarta puntata, proseguite nella lettura, ma attenzione agli spoiler. Le informazioni sono tratte da Amici News e da Gossip Tv.

Nella quarta puntata si tengono tre manche: la prima tra i Cuccalò e Todarisa, vinta dai primi; la seconda tra Cuccalò e Zerbicele, vinta da questi ultimi. La terza tra Zerbicele e Todarisa, vinta dai primi. Al termine della puntata, vanno al ballottaggio Alessio e Mattia. Ospiti Alessandro Siani ed Annalisa, che canta il suo ultimo singolo “Mon Amour”. La prova Tim è stata vinta da Mattia.