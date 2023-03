Amici 2023 serale, anticipazioni ed eliminato prima puntata

Amici 2023 giunge alla sua fase finale, quella del serale: da sabato 18 marzo 2023, su Canale 5 va in onda la versione in prima serata del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, durante cui sarà incoronato il vincitore o la vincitrice di questa edizione.

Tra le novità del serale, la giuria, formata dal ballerino Giuseppe Giofrè, dal cantante Michele Bravi e da Cristiano Malgioglio. Tre le squadre protagoniste di questa edizione: la “Cuccalo”, formata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; la “Zerbicele”, formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e la “Todarisa”, formata da Arisa e Raimondo Todaro.

In ogni puntata, si tengono delle manche che vedono i cantanti e ballerini in gara sfidarsi per aggiudicarsi il passaggio alla puntata successiva. Non mancano ospiti, sorprese per i ragazzi ed il “guanto di sfida” tra i professori.

Amici serale 2023, prima puntata (SPOILER)

Se volete sapere cosa è successo nella prima puntata, proseguite nella lettura, ma attenzione agli spoiler. Le informazioni sono tratte da Amici News e da Gossip Tv.

Nella prima puntata si tengono tre manche, tutte vince dalla squadra di Zerbicele. La gara ha determinato l’eliminazione della ballerina Megan dal programma. Proprio lei, però, ha anche ricevuto una borsa di studio di cinque settimane a New York.

Al ballottaggio, invece, vanno i cantanti Federica ed Ndg: l’esito sarà comunicato durante la settimana. La prova Tim è stata vinta dal ballerino Samu. Il “guanto di sfida” tra i prof è stato vinto dalla squadra “Zerbicele”. Ospiti in studio Pio e Amedeo.