Amici 2023, i giudici del serale

Si avvicina la data di partenza del serale di Amici di Maria De Filippi, che prenderà il via a partire da sabato 18 marzo 2023, su Canale 5: per allora, la classe della scuola di talenti più famosa della tv avrà completato le selezioni finali per chi potrà accedere alla fase più importante del programma quella che, appunto, va in onda in prima serata e che porta a decretare il vincitore dell’edizione.

Per quest’anno i giovani cantanti e ballerini avranno davanti a loro, durante le esibizioni, tre nuovi giudici, che fanno il debutto in questo ruolo proprio nella versione in prima serata del programma.

Il primo nome è quello di Giuseppe Giofrè, personaggio che è stato lanciato proprio da Amici qualche anno fa, quando ha vinto la categoria Danza e si è aggiudicato una borsa di studio. Da lì, ha iniziato a lavorare con artisti internazionali, tra cui Dua Lipa, Britney Spears, Nicky Minaji e Selena Gomez.

Al suo fianco ci sarà Michele Bravi, cantante proveniente da X Factor e che da anni già collabora con Amici, essendo uno dei coach che aiuta i ragazzi a trovare il modo migliore per portare sul palco le loro esibizioni.

Il terzo giudice del serale sarà, infine, Cristiano Malgioglio, che non ha bisogno di presentazioni. Malgioglio, in questa stagione televisiva, è già stato giudice a Tale e Quale Show ed anche conduttore di Mi Casa Es Tu Casa; inoltre, ha anche preso parte ad Amici in qualità di giudice in occasione delle puntate del sabato pomeriggio.

Un trio inedito, insomma, tutto al maschile, che fin dal suo annuncio ha iniziato a dividere i fan del talent show: ma sappiamo che per poter capire che l’alchimia tra loro tre funzionerà dovremo aspettare di vederli in azione.