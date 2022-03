Amici 2022 serale: quante puntate e quando finisce?

Su Canale5 è partito il serale di Amici di Maria De Filippi 2022, il longevo talent show che vede protagonisti cantanti e ballerini, condott0 immancabilmente da Maria De Filippi. Alla fase finale del programma sono giunti 18 allievi (9 cantanti e 9 ballerini), qualcuno entrato nella scuola già nel gruppo iniziale, qualcun altro arrivato strada facendo, anche da poche settimane.

I 18 allievi si daranno battaglia divisi anche quest’anno in tre squadre (clicca qui per vedere tutte le squadre). Solamente uno sarà il vincitore di Amici 2022, edizione numero 21 dello storico programma della tv italiana. Chi sarà?

Amici 2022: quante puntate sono?

Come lo scorso anno, sono previste nove puntate del serale di Amici 2022, in onda ogni sabato sera alle 21.30 circa su Canale5. La finale è quindi prevista per sabato 14 maggio 2022.

Amici 2022: come vederlo in streaming

Durante la messa in onda, il programma è visibile anche in streaming a questo link. Tutti i video delle esibizioni degli allievi di Amici saranno poi visibili sul sito Witty TV.