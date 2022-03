Amici 2022 serale: le squadre

Stasera, 19 marzo 2022, partirà su Canale5 il serale di Amici di Maria De Filippi 2022, condotta immancabilmente da Maria De Filippi. Dopo aver studiato all’interno della scuola per l’intero anno ed essersi sottoposti a sfide, prove ed eliminazioni, alla fase finale del programma sono giunti 18 allievi (9 cantanti e 9 ballerini), si daranno battaglia divisi anche quest’anno in tre squadre. Solamente uno però sarà il vincitore di Amici 2022, edizione numero 21 del talent più longevo della nostra tv.

Amici 2022: squadra Peparini-Pettinelli

Fanno parte della squadra Peparini-Pettinelli, che vede quindi al “comando” Anna Pettinelli per il canto e Veronica Peparini per il ballo: i cantanti Albe e Crytical; i ballerini Alice Del Frate, Dario Schirone e John Erik De La Cruz.

Amici 2022: squadra Todaro-Cuccarini

Fanno parte della squadra Todaro-Cuccarini, capitanata quindi da Raimondo Todaro per il ballo e Lorella Cuccarini per il canto: i cantanti Aisha, Alex e Sissi; i ballerini Christian Stefanelli, Nunzio Stancampiano e Serena Carella.

Amici 2022: squadra Zerbi-Celentano

Fanno parte della squadra Zerbi-Celentano, capitanata quindi dai professori Rudy Zerbi per il canto e Alessandra Celentano per il ballo: i cantanti Calma, Gio Montana, LDA e Luigi Strangis; i ballerini Carola Puddu, Leonardo Lini e Michele Esposito

Amici serale 2021: giudici

A valutare in studio le performance artistiche degli allievi di Amici saranno ancora: il conduttore, ballerino ed ex alunno della scuola di Amici Stefano De Martino; il conduttore Emanuele Filiberto di Savoia e il musicista e cantante, frontman dei The Kolors, Stash.

Ulteriori informazioni e video su Amici 21 sono disponibili sul sito Witty TV.