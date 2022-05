Amici 2022: la finale. Chi vincerà?

Stasera, 15 maggio 2022, si concluderà su Canale5 il serale di Amici di Maria De Filippi 2022, condotto immancabilmente da Maria De Filippi. Il serale, iniziato a marzo, ha potato a casa degli ottimi ascolti anche in questa 21esima edizione del programma.

Inizialmente sono giunti al serale 18 allievi (9 cantanti e 9 ballerini), che si sono dati battaglia divisi anche in tre squadre. Eliminazione dopo eliminazione, sono rimasti in 6. Solamente uno però sarà il vincitore di Amici 2022.

Amici 2022: i finalisti

I sei finalisti sono: la cantante Sissi, che faceva parte della squadra Todaro-Cuccarini; il ballerino Michele Esposito, inizialmente nella squadra Zerbi-Celentano; il cantante Luigi Strangis, della squadra Zerbi-Celentano; il cantante Alex, della squadra Todaro-Cuccarini; il cantante Albe, della squadra Peparini-Pettinelli e la ballerina Serena Carella, della squadra Todaro-Cuccarini.

Amici serale 2022: giudici

A valutare in studio le performance artistiche degli allievi di Amici saranno ancora: il conduttore, ballerino ed ex alunno della scuola di Amici Stefano De Martino; il conduttore Emanuele Filiberto di Savoia e il musicista e cantante, frontman dei The Kolors, Stash.

Ulteriori informazioni e video su Amici 21 sono disponibili sul sito Witty TV.