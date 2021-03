Amici 2021: giudici del serale

Il serale di Amici di Maria De Filippi 2021 è in partenza stasera, sabato 20 marzo, su Canale5, condotto ovviamente da Maria De Filippi. Gli allievi si daranno battaglia finalmente in prime time, divisi in tre squadre. Solamente uno però sarà il vincitore di Amici 2021, edizione numero 20 del talent più longevo della nostra tv.

Amici serale 2021: giudici

A valutare in studio le performance artistiche degli allievi di Amici saranno 3 giudici d’eccezione: il conduttore, ballerino ed ex alunno della scuola di Amici Stefano De Martino; il conduttore Emanuele Filiberto di Savoia e il musicista e cantante, frontman dei Kolors, Stash.

Nonostante la partenza del serale, Amici proseguirà anche in daytime con gli appuntamenti quotidiani: su Canale5 alle ore 16.10 e su Italia1 alle ore 19.00. Gli appuntamenti televisivi sono sempre disponibili sulla piattaforma Prime Video di Amazon, che, ogni martedì, propone anche un inedito Specials raccontato in prima persona da Maria De Filippi.

Ulteriori informazioni e video su Amici 20 sono disponibili sul sito Witty TV.