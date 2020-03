Amici 2020: Valentin cacciato e quindi eliminato (gallery)

Nella terza puntata del 6 marzo 2020 del serale di Amici di Maria, il talent show di Canale5 giunto alla 19esima edizione, è stato eliminato Valentin, ballerino. In realtà il ragazzo non ha perso alcuna sfida, ma è stato invitato da Maria De Filippi ad andarsene a causa delle critiche mosse dal ragazzo al programma e in particolare alla modalità di giudizio.

Valentin era in sfida contro Jacopo. Il ballerino, che precedentemente aveva perso la sfida contro Gaia, ha affermato che le gare non sono queste e che lui è abituato a focalizzarsi sul ballo, non su altro, mentre Amici è solo un gioco, non una gara vera. Irritando molto la De Filippi, Valentin ha proseguito dicendo che nel caso avesse vinto contro Jacopo avrebbe comunque lasciato la scuola.

A quel punto la conduttrice si è scagliata contro il ragazzo, criticandone aspramente il comportamento anche a lezione e invitandolo ad uscire ancor prima della sfida contro Jacopo. Secondo Maria, infatti, maritava maggiormente di restare nella scuola chi si è sempre impegnato e ha dimostrato di tenere alla permanenza nel programma, non chi invece non aveva fatto altro che polemizzare. Valentin non se l’è fatto dire due volte e ha lasciato lo studio, venendo così eliminato.

Valentin, 21 anni, è un ballerino di danze latinoamericane. Nato a Bucarest, vive da tre anni a Rapallo (Genova) con il papà. Si è trasferito in Italia per cercare una partner di ballo. Inizia a studiare danza a 5 anni e a 7 anni partecipa alle prime gare. A 14 anni è andato via di casa per ballare in Grecia. Ha vinto molte competizioni internazionali di danza latinoamericana: è stato campione rumeno nella categoria 14-15 anni, è stato campione greco nella categoria 16-18 anni e nello stesso anno era ottavo nella classifica mondiale di categoria. Ha vinto il campionato italiano under 21 ed è entrato nella top 50 mondiale della categoria adulti.