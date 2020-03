Amici 2020: Talisa Ravagnani eliminata (gallery)

Nella seconda puntata del 6 marzo 2020 del serale di Amici di Maria, il talent show di Canale5 giunto alla 19esima edizione, è stata eliminata Talisa Ravagnani, ballerina.

Talisa si giocava la permanenza nella scuola contro Giulia, Jacopo, Javier e Nicolai, mentre Nyv, Valentin e Gaia erano già qualificate per la terza puntata. La sfida finale ha visto protagonisti Talisa e Jacopo, con la ragazza apparentemente in vantaggio. La sua eliminazione è stata una vera sorpresa, ma la felpa che annuncia il vincitore riportava il volto del ragazzo.

Talisa, 18 anni è una ballerina italo americana. Nata a Milano, cresce a Dubai per poi trasferirsi a 13 anni a Los Angeles con la mamma che trasmette la sua passione per la danza sia alla sorella maggiore sia a lei. Ha studiato ballo a Dubai dai 4 ai 13 anni e poi ha continuato a Los Angeles. Ha ballato in un video di Selena Gomez e si è esibita con lei agli ultimi “American Music Awards”.