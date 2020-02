Amici 2020 serale: quanto dura?

Inizierà stasera, 28 febbraio 2020, questa volta di venerdì, il serale di Amici di Maria, il longevo talent show di Canale5 giunto alla 19esima edizione. 10 concorrenti (SCOPRILI QUI) si sfideranno per portarsi a casa il titolo di vincitore di Amici 19.

Questa edizione prevede 9 puntate in totale. Le prime 6 puntate saranno dedicate alla gara vera e propria dei 10 talenti, che si sfideranno non più in squadre, bensì tutti contro tutti. Assisteremo poi a 3 puntate celebrative, dove si farà festa con dieci professionisti.

Le puntate di Amici 2020 saranno in diretta dal Teatro 8 degli Studi Titanus Elios in Roma, a partire dalle 21.20 circa e in onda su Canale5. Grazie alla diretta, il pubblico da casa potrà televotare il proprio preferito.