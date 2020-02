Amici 2020: Martina eliminata (gallery)

Nella prima puntata del 28 febbraio 2020 del serale di Amici di Maria, il talent show di Canale5 giunto alla 19esima edizione, è stata eliminata Martina.

Martina ha duettato con J-Ax sulle note di Tutto tua madre, classificandosi all’ultimo posto a parimerito con Francesco. I due hanno quindi effettuato uno spareggio, durante il quale Martina ha cantato Someone Like You di Adele. Purtroppo ad avere la peggio è stata la ragazza, che è stata quindi eliminata.

Martina ha 19 anni ed è una cantautrice. Vive a Rivoli (Torino). La passione per la musica è nata suonando il flauto dolce in quinta elementare e più tardi ha iniziato a studiare anche flauto traverso. La passione per il canto nasce quando ha 16 anni, scrivendo una canzone. E’ autodidatta. Ad “Amici” ha presentato gli inediti “Se ti va”, “Le luci accese” e “Cara me”.