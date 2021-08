Ambigua ossessione, film-tv su Raidue: trama, finale e cast

Il 14 agosto 2021, alle 21:20 su Raidue, va in onda in film-tv Ambigua ossessione, andato in onda sul network americano Lifetime nel 2019 con il titolo “Nightmare tenant”. Il film-tv è la storia di una madre che accoglie in casa una ragazza che si rivela avere un doppio fine.

Ambigua ossessione, trama

Nikki (Virginia Tucker) è una secchiona con il sogno di diventare dottoressa e di essere accetta all’università Vanderten. Ma l’Università accetta solo una degli studenti del suo college, Lacey (Heather Hopkins), motivo per cui Nikki rimane molto delusa. Il padre non la sostiene: le dice che anche lui è deluso.

La giovane elabora così un piano per rovinare la vita a Lacey: per farlo si rompe un braccio volontariamente e si fa portare in ospedale, dove incontra la Dr.sa Carol Allen (Lauralee Bell), madre di Lacey. A lei dice di chiamarsi Melissa Waters e di essere orfana con il sogno di lavorare come dottoressa.

Intenerita dal racconto, Carol decide di ospitarla a casa sua, facendola dormire nella camera di Lacey. Ma è così che Nikki inizia a mettere in atto il suo piano: prima falsificando un documento che accusa di negligenza Carol, e poi provandoci con Tom (Jon Briddell), il suo fidanzato dottore, che poi investe. Lacey, insospettita da quanto sta accadendo, manda a casa la sua amica Ginger (Karlisha Hurley) per dare un’occhiata, ma questa viene uccisa da Nikki.

Ambigua ossessione, finale

-Attenzione: spoiler-

Tom dice la verità a Carol, che corre a casa. Qui trova Lacey legata e Nikki con una pistola. Lacey riesce a distrarla, in modo che Carol possa rubarle l’arma e spararle. Nikki viene arrestata e ricoverata in ospedale, dove la raggiunge il padre, che conferma la sua delusione nei suoi confronti. Carol e Tom, infine, vanno a vivere insieme.

Ambigua ossessione, cast

Ecco il cast principale di Ambigua ossessione:

Virginia Tucker: Nikki

Heather Hopkins: Lacey

Lauralee Bell: Carol Allen

Jon Briddell: Tom

Karlisha Hurley: Ginger

Maahra Hill: Jean

Ambigua ossessione, streaming

E’ possibile vedere Ambigua ossessione in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.