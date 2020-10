AmaSanremo, il cast: concorrenti, cantanti e giuria

Il viaggio verso il Festival di Sanremo 2021 (che si terrà dal 2 al 6 marzo) parte con AmaSanremo, il programma condotto da Amadeus -direttore artistico e conduttore del Festival- in onda dal 29 ottobre 2020 per cinque settimane alle 22:45 su Raiuno.

Protagonisti del programma, che permetterà anche di fare un viaggio lungo la storia di Sanremo, saranno venti cantanti, selezionati dalla Commissione musicale composta dallo stesso Amadeus e da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis. Giovani artisti che puntano a diventare i protagonisti delle Nuove Proposte della prossima edizione di Sanremo.

AmaSanremo, concorrenti

Ma chi sono i concorrenti di AmaSanremo? La lista è stata comunicata nei giorni scorsi:

ALIOTH – “TITANI”

AVINCOLA – “GOAL!”

THOMAS CHEVAL – “ACQUA MINERALE”

CHICO – “FIGLI DI MILANO”

DAVIDE SHORTY – “REGINA”

FOLCAST – “SCOPRITI”

GALEA – “I NOSTRI 20”

GAUDIANO – “POLVERE DA SPARO”

GAVIO – “LA MIA GENERAZIONE”

GINEVRA – “VORTICE”

HU – “OCCHI NIAGARA”

I DESIDERI – “LO STESSO CIELO”

LE LARVE – “MUSICAEROPLANO”

M.E.R.L.O.T – “SETTE VOLTE”

MURPHY – “EQUILIBRIO”

NOVA – “GIOVANI NOI”

SCRIMA –“SE RIDI”

SISSI – “PER FARTI PAURA”

WRONGONYOU – “LEZIONI DI VOLO”

GRETA ZUCCOLI – “OGNI COSA SA DI TE”

AmaSanremo, il regolamento

Ogni settimana, in diretta dalla Sala B di via Asiago, si esibiranno quattro cantanti: solo due di loro, però, passeranno alla finale del 17 dicembre. In quella data saranno dieci i finalisti, che si contenderanno i sei posti disponibili per la sezione Nuove Proposte, a cui si aggiungeranno i due posti provenienti dalla selezione di Area Sanremo.

AmaSanremo, la giuria

A giudicare i cantanti, puntata dopo puntata, ci sarà una giuria, composta da esperti di musica che dovranno valutare le esibizioni: Luca Barbarossa, Pierò Pelù, la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi e Morgan. Nel cast del programma ci sarà anche Riccardo Rossi, che curerà i momenti più leggeri.